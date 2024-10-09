Питер Тодд: авторы фильма Money Electric назвали имя настоящего создателя Биткойна

9 октября состоялась премьера фильма HBO «Money Electric: The Bitcoin Mystery», автором которого выступил документалист Каллен Хобак. Авторы картины назвали имя разработчика, который, по их мнению, стоит за псевдонимом Сатоши Накамото — создателя Биткоина. Это — разработчик Питер Тодд.

Впрочем, сам Питер Тодд называет слухи о том, что он — Накамото неправдоподобными.

Питер Тодд — канадский разработчик, который с 2010 года активно участвует в развитии биткоина. Он известен как один из ключевых участников проекта. Тодд внес значительный вклад в техническое усовершенствование сети BTC. В том числе, он разрабатывал важные предложения по улучшению, такие как Bitcoin Improvement Proposal 125 (BIP 125). Также разработчик стоит за концепцией Replace-by-Fee, которая помогла ускорить обработку криптотранзакций.

Питер Тодд выступил основателем проекта OpenTimestamps, который предлагает стандартный формат для временной маркировки данных на блокчейне. Также он участвовал в нескольких других блокчейн-проектах, таких как Counterparty, Mastercoin и Zcash. Тодд был сторонником сохранения 1-мегабайтного ограничения блока, что привело к расколу сети и созданию форка — криптовалюты Bitcoin Cash.

Доводы авторов фильма следующие:

◾️ Питер Тодд ответил Сатоши на bitcointalk

◾️ Аккаунты Сатоши и Тодда одновременно прекратили активность в сети

◾️ «Replace-by-fee» концепция была реализована Тодом

◾️ Для продвижения RBF Тодд использовал новый псевдоним Джон Диллон

◾️ Похожее написание сообщений (британско-канадское)

◾️ Больше всего Сатоши публиковал на выходных, что совпадает с графиком студентов (Тодд в то время учился в универстите)

◾️ Питер Тодд обсуждал «пожертвования в BTC», возможно намекая на то, что 1 миллион его BTC навсегда пропали

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