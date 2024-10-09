В ЕС рассматривают способ обойти вето Венгрии на помощь Украине

Европейская служба внешних связей (ЕСВС) рассматривает идею добровольных взносов в Европейский фонд мира, чтобы оказывать военную помощь Украине в случае сохранения вето Венгрии. Об этом со ссылкой на источники сообщает информагентство Bloomberg.

Такая схема, по мнению ЕСВС, позволит передавать финансовую помощь Украине с согласия только страны, внесшей вклад, а не при единодушной поддержке всех членов Евросоюза.

Постпреды ЕС соберутся во вторник, чтобы обсудить это предложение. При этом неизвестно, получит ли инициатива достаточную поддержку стран-членов.

Агентство напомнило, что из-за позиции Венгрии Евросоюз не может передать Украине помощь в размере $6,6 млрд.

Напомним, Венгрия заблокировала кредит Украине на 50 млрд евро до завершения выборов в США.