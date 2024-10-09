Резервы Украины снова снизились, — НБУ

По итогам сентября международные резервы Украины уменьшились на 8,1% и по состоянию на 1 октября составили 38,9 млрд долларов. Об этом сообщил Национальный банк.

«Подобная динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте», — говорится в сообщении.

По данным регулятора, в течение сентября динамику международных резервов определял ряд факторов.

Во-первых, сделки НБУ на валютном рынке Украины. Было продано на валютном рынке более 3,2 млрд долл. и выкуплено в резерв только 0,6 млн долл.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в Нацбанке поступило 674,7 млн долл., из которых 603,6 млн долл. — от размещения валютных ОВГЗ, 60,0 млн долл. — от Всемирного банка и 11,1 млн долл. — от Банка развития Совета Европы.

В Нацбанке отметили, что за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 552,4 млн долл., из которых 456,3 млн долл. — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ; 52,1 млн долл. — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком; 44 млн долл. — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила МВФ 729,8 млн долл.

В-третьих, в сентябре благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 381,8 млн долл.

Напомним, НБУ объяснил, почему в последнее время гривна была стабильной.