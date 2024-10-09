Президент США Джо Байден отложил визит в Германию, планирующийся на этой неделе. Об этом сообщил Белый дом во вторник, 8 октября.

Указано, что важный визит перенесен из-за угрозы нового мощного урагана на юге США.

«Исходя из прогнозируемой траектории и силы урагана Милтон президент Байден откладывает свою запланированную поездку в Германию, а также в Анголу», — говорится в официальном сообщении.

При этом указано, что Байден будет отслеживать, как проводится подготовка к урагану и как реагируют на его последствия наряду с теми мероприятиями, которые предпринимаются после урагана Хелен, пронесшегося по юго-востоку США.

Известно, что ураган Милтон сейчас приближается к западному побережью Флориды с Мексиканского залива. Накануне он приобрел силу самого высокого — пятого — уровня и может стать одним из самых разрушительных в регионе.

Напомним, визит президента США Джо Байдена в Германию и участие в заседании группы «Рамштайн» подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности и самообороны Украины.