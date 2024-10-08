Фицо предложил ударить ракетой по Брюсселю

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал призывы евродепутатов разрешить Украине бить дальнобойным оружием по территории России. Он также предложил ударить ракетой по Брюсселю, чтобы там «поняли, о чем, собственно, идет речь». Об этом сообщает Главный Denník.

«Мне жаль, что в Европе появилась такая извращенная мода, когда вместо того, чтобы остановить грохот пушек, мы слышим бурные аплодисменты, громкие приветствия и часто значительные материальные решения, которые только поощряют войну продолжаться», — сказал Фицо во время выступления по случаю 80-летия Карпатско-Дуклянской операции.

Кроме того, он предложил «ударить ракетой по какому-то фонтану» в Брюсселе.

«И вдруг мы слышим, как некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, о ракетах большой дальности. Ну, образно говоря. Возможно, одна такая ракета могла бы разбить какой-нибудь фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем, собственно, идет речь», — заявил словацкий премьер.

Напомним, Украина будет получать от Словакии аварийные поставки электроэнергии в случае блекаута.