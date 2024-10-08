Лукашенко разрешил сбивать «шахеды» в Беларуси

Глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко 7 октября подписал указ «О прекращении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов», которым позволяется сбивать залетающие на территорию страны российские «шахеды».

Документ принят с целью нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств.

Правом на применение оружия и специальных средств по отношению к беспилотникам наряду с военнослужащими и органами внутренних дел наделены также сотрудники других военизированных организаций.

Дроны могут сбивать органы прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственная инспекция по охране животного и растительного мира, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы и т.п.

Напомним, во время недавней дроновой атаки на Украину один из «шахедов» улетел в Беларусь.