Путин перестал летать в Сочи, потому что боится атак украинских дронов, — росСМИ

Глава Кремля Владимир Путин перестал посещать резиденцию в Сочи, опасаясь за свою жизнь, так как тамошние объекты подвергаются атакам дронов. Об этом сообщает российское издание «Проект» со ссылкой на источник.
Согласно графику публичных выступлений, в этом году Путин провел только одну встречу в Сочи — 6 марта с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. С того времени Путин в городе не появлялся, хотя в предыдущие годы проводил в Сочи значительную часть весны и осени.
В прошлом году Путин провел в резиденции Бочаров Ручей ничтожно мало времени. Официально российский диктатор был в Сочи всего восемь дней, тогда как до пандемии оставался там на 30 и более дней в году.
Больше всего времени Путин проводил в Сочи в мае, а также с сентября по ноябрь включительно.
Собеседник издания, близкий к российскому диктатору, добавил, что властитель Кремля стал опасаться за свою жизнь и потому перестал летать на юг.
Напомним, на Алтае горела резиденция Путина.