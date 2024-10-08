Путин перестал летать в Сочи, потому что боится атак украинских дронов, — росСМИ

Глава Кремля Владимир Путин перестал посещать резиденцию в Сочи, опасаясь за свою жизнь, так как тамошние объекты подвергаются атакам дронов. Об этом сообщает российское издание «Проект» со ссылкой на источник.

Согласно графику публичных выступлений, в этом году Путин провел только одну встречу в Сочи — 6 марта с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. С того времени Путин в городе не появлялся, хотя в предыдущие годы проводил в Сочи значительную часть весны и осени.

В прошлом году Путин провел в резиденции Бочаров Ручей ничтожно мало времени. Официально российский диктатор был в Сочи всего восемь дней, тогда как до пандемии оставался там на 30 и более дней в году.

Больше всего времени Путин проводил в Сочи в мае, а также с сентября по ноябрь включительно.

Собеседник издания, близкий к российскому диктатору, добавил, что властитель Кремля стал опасаться за свою жизнь и потому перестал летать на юг.

Напомним, на Алтае горела резиденция Путина.