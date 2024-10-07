DarkIRC: самый анонимный мессенджер перешел в фазу тестирования

Мессенджер DarkIRC, который позиционируется как «самый надежный анонимный чат в мире», перешел в фазу альфа-тестирования. Об этом сообщил биткоин-разработчик «старой школы» Амир Тааки.

Причиной создания решения стала «жестокая цензура разработчиков криптовалют со стороны авторитарных режимов».

Основной особенностью DarkIRC является «отсутствие идентификации». Пользователи приложения могут менять свой псевдоним в любое время, поэтому сообщения невозможно сопоставить с конкретной личностью.

«Все другие приложения заставляют вас регистрироваться или генерировать ключи. Затем это становится вашим идентификатором. Все ваши сообщения привязаны к этому идентификатору. Но у DarkIRC нет идентификации. Вы просто отправляете сообщения в анонимную P2P-сеть на базе Tor», — объяснил Тааки.

Для борьбы со спамом мессенджер использует обнулители ограничения скорости на сетевом уровне, которые предотвращают переполнение сети. Каждый канал может устанавливать собственную политику для публикаций, а пользователи добавлять опциональную модерацию.

DarkIRC работает на любых компьютерах и мобильных устройствах.

Для приложения можно установить собственный интерфейс или IRC-фронтенд.

«ЕС заставил Telegram передать им все данные чатов. Это новая норма. Но хватит. Свободное общество должно иметь свободу слова. Свобода слова подразумевает любое слово. [...] Наша цель — снова сделать интернет диким с помощью густого темного леса шифрования. Этот темный лес укрывает и защищает свободу. Это интернет с массовой сильной криптографией повсюду, непроницаемый для наблюдения», — подытожил разработчик.