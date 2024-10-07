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Новости > Синоптики прогнозируют потепление в Украине

Синоптики прогнозируют потепление в Украине

Агата Кловская
07.10.24 16:51
171
Синоптики прогнозируют потепление в Украине

В Украине в ближайшие дни немного потеплеет. Дожди ожидаются в ночь на 8 октября в большинстве районов Левобережья, днем в ​​Сумской и Харьковской областях. На остальной территории — без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Также отмечается, что на западе страны ночью и утром местами туман. Ветер западный (в западных областях южный), 7-12 м/с, на северо-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных областях 3-8° тепла, на остальной территории 6-11°, на побережьях морей до 13°; днем 16-21, на севере, северо-востоке страны и в Карпатах 12-17°.

В Киеве 8 октября без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем ​​15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 8 октября самая высокая температура днем ​​была зафиксирована на отметке +25,9° в 1935 г., самая низкая ночью −3,6° в 1926 г.

В Украине в среду, 9 октября, без осадков. Лишь в Карпатском регионе местами небольшой дождь.

Ветер южный, юго-восточный, в восточных областях западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в южных и западных областях 7-12°, на побережьях морей до 16°; днем 17-22, на юге страны до 24, в северо-восточной части 14-19.

В Киеве 9 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Ночью ожидается 6-8°; днем около 20°.

Напомним, в Киеве зафиксировали рекордное количество осадков за сутки.

Тэги: погода, синоптики, новости Украины

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