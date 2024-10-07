В Черниговской области водитель насмерть сбил двоих детей

В селе Новая Басань Нежинского района легковой автомобиль Opel сбил двух девочек 12 и 13 лет, шедших по обочине. Оба ребенка погибли, сообщило управление Нацполиции Черниговской области.

Сообщение о смертельной ДТП поступило вчера около 20:00.

«Полицейские установили, что водитель легкового автомобиля Opel, двигаясь по улице Шевченко в селе Новая Басань в направлении центра села, недалеко от перекрестка с улицы Полонского допустил выезд за пределы проезжей части дороги и совершил наезд на пешеходов — двух девушек 12 и 13 лет, которые двигались по правой обочине дороги навстречу автомобилю», — от метили в ведомстве.

Полиция задержала водителя автомобиля. Транспортное средство изъято. Уже известно, что водитель был трезв.

По факту ДТП открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек (ч.3 ст.286 УК Украины). Водителю грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в ДТП на Закарпатье погибли два человека. В аварии пострадали дети.