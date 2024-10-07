В Киеве за сутки выпало рекордное количество осадков

В Киеве зафиксировали рекордное количество осадков за сутки. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Из-за сильного ливня подтопления наблюдали в нескольких районах города, включая Дарницкий, Оболонский, Святошинский и Соломенский.

Согласно данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 6 октября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков — 30,6 мм, что на 13,4 мм больше, чем предыдущий рекорд 1970 года для этого дня, когда выпало 17,2 мм осадков.

Напомним, в конце сентября в Киеве зафиксировали еще три температурных рекорда.