Северная Корея пригрозила НАТО «трагическими последствиями» из-за осуждения сотрудничества с Россией

НАТО будут угрожать «трагические последствия», если военно-политический блок будет продолжать «посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР». Северная Корея продолжит прилагать усилия, чтобы защитить себя от угроз со стороны США. Об этом сообщил неназванный спикер Министерства иностранных дел (МИД) КНДР, которого цитирует северокорейское государственное информагентство KCNA.

По словам спикера, критика в отношении сотрудничества Северной Кореи и России якобы свидетельствует о том, что НАТО «собирается выйти на первую линию противостояния с КНДР. В том же числе Пхеньян «глубоко обеспокоен» тем, что Альянс «оговаривает законное сотрудничество между независимыми суверенными государствами, искажая суть украинского кризиса».

В частности МИД обвинил НАТО в «разжигании вражды», а также «протягивании щупалец» к Корейскому полуострову и Азиатско-Тихоокеанскому региону.

«Если НАТО будет продолжать всяческие попытки посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, одновременно с продолжением враждебной политики в отношении нее, Альянс будет нести полную ответственность за трагические последствия, которые это повлечет», — добавил спикер.

Напомним, КНДР отправила в РФ несколько миллионов боеприпасов.