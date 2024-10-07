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Новости > Ученые предложили производить пищу… из астероидов

Ученые предложили производить пищу… из астероидов

Александр Панько
07.10.24 09:08
78
Ученые предложили производить пищу… из астероидов

Эксперты из Западного университета в Канаде поведали кое-что странное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что во время космических экспедиций из астероидов можно производить пищу.

Ранее было установлено, что космические корабли для путешествий в отдаленные части Солнечной системы или за ее пределы не смогут вместить достаточно еды для поддержания жизни экипажа.

Сейчас же ученые предложили использовать съедобные продукты питания из бактерий, выращенных путем скармливания микроорганизмам материалами с поверхности близлежащих астероидов.

Было высчитано, сколько астероидного вещества потребуется для поддержания жизни команды корабля в ходе длительного космического перелета.

Добавляется, что в качестве ориентира специалисты использовали астероид Бенну, который состоит из пород, пригодных для микробной переработки.

Выяснилось, что этого астероида хватило бы для обеспечения бактериальной пищей одного человека в худшем случае в течение 600 лет, а в лучшем случае 17 тысяч лет.

Впрочем, уточняется, что идея использования астероидов в качестве удобрения для производства биомассы все еще находится на очень ранних стадиях.

Подчеркивается, что следует провести множество испытаний такой биомассы, чтобы убедиться, что она не будет токсичной, а изменчивый состав астероидов тоже может стать проблемой.

Ранее американцы высчитали, когда наступит конец света.

Тэги: ученые, мир, астероид, космос, наука, технологии

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