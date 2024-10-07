Австралийцы рассказали, как пить кофе и чай, чтобы не «заработать» инсульт

Эксперты из университета Западной Австралии в составе международного научного коллектива поведали, сколько можно выпивать кофе и чая, чтобы не случился инсульт.

По их словам, употребление четырех или более чашек кофе в день повышает риск инсульта на 37%, а вот такое же количество чая, наоборот, снижает его вероятность на 19%.

В опыте участвовали 26 950 взрослых людей из 32 стран мире, в числе которых были лица с инсультом в анамнезе. Средний возраст участников составил 61 год.

Уточняется при этом, что у большинства подопытных был избыточный вес, выступающий провокатором инсульта.

Люди дали ответы на ряд вопросов о своей истории болезни, диете, физической активности и вредных привычках, а также поведали, сколько чая и кофе обычно потребляют.

В итоге оказалось, что употребление четырех или более чашек кофе в день было связано с повышением риска инсульта на 37%.

Такое же количество чая снижало риск этого опасного события на 19%.

Добавляется, что самым эффективным для защиты от инсульта оказался черный чай.

Кроме этого, сообщается, что не было выявлено связи между употреблением трех или менее чашек кофе в день и инсультом.

Информируется, что чрезмерное увлечение кофе может повышать кровяное давление и учащать сердцебиение.

Резюмируется, что в течение длительного периода времени такие эффекты могут приводить к повреждению кровеносных сосудов в головном мозге, увеличивая риск образования тромбов и инсульта.

Ранее оказалось, что кофе снижает риск развития деменции.