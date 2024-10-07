Американцы развенчали популярный миф о фруктах

Эксперты из Института пищевой аллергии Лос-Анджелеса в США поведали о фруктах кое-что важное. Появились данные их отчета.

Они опровергли популярный миф.

Сказано, что очищать фрукты от тонкой кожуры вовсе нет необходимости.

Как отмечается, ее срезание с груш, яблок, вишни, персиков и киви снижает риск острой аллергической реакции у некоторых людей.

Было установлено, что кожура фруктов и ягод содержит больше фенольных соединений, чем мякоть.

Говорится, что фенолы обладают противовоспалительным и противомикробным действием, а также защищают клетки от повреждений особыми формами кислорода.

Впрочем, некоторые уверяют, что кожура фруктов и овощей может содержать пестициды, то есть ядовитые вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, и якобы только качественная очистка может их устранить.

Сейчас же ученые информируют, что употребление фруктов с кожурой или без нее зависит от личных предпочтений.

Подчеркивается: «Единственная группа людей, которым рекомендуется избегать кожуры, это люди с аллергией. Острая реакция с большой вероятностью может возникнуть у людей с синдромом пыльцевой пищевой аллергии, так как пищевые аллергены в составе фруктов схожи по строению с теми, что содержатся в пыльце березы, травы и амброзии».

Резюмируется, что синдром пищевой аллергии редко приводит к анафилаксии – острой угрожающей жизни реакции, однако для предотвращения крапивницы, зуда и проблем с желудком людям с аллергией рекомендуется срезать кожуру с груш, яблок, вишни, персиков и киви.

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