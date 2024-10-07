Британцы поведали об удивительной пользе смородины

Эксперты из Чичестерского университета в Великобритании поведали о небывалой пользе смородины. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она способствует устранению воспалительные процессы в кишечнике, а также снижать риск развития болезней сердца и гипертонии.

Поясняется, что эта ягода богата антоцианами, то есть пигментными растительными веществами, которые способствуют снижению воспалительных реакций и оксидативного (окислительного) стресса в кишечнике.

Добавляется, что экстракт смородины также улучшает кровообращение, так как он способен повысить эффективность кровотока в основных артериях на 45%.

Информируется при этом, что способность смородины укреплять стенки кровеносных сосудов и повышать их эластичность – подобный эффект способствует нормализации повышенного кровяного давления.

Было выявлено, что смородина богата калием и линолевой кислотой: калий отвечает за нормализацию сердечного ритма и регуляцию давления, а линолевая кислота укрепляет иммунитет, улучшает функционирование мозга и ускоряет обменные процессы в организме, помогая худеть.

Ранее ученые объяснили, какие яблоки – самые полезные.