Павел Бартковский украл чужой бизнес, - СМИ

Павел Бартковский и его компания «Украинские Химические Технологии» начали свою бизнес деятельность, используя нечистые методы и банальное воровство. Об этом пишут украинские СМИ.

Издание пишет следющее: «В далекие уже сегодня 2000-е, Павел Бартковский начинал свой трудовой путь в качестве руководителя фирмы-дилера одного известного украинского производителя. Что это была за компания, какова ее дальнейшая судьба и существует ли она сегодня, мы обязательно обговорим с вами в одном из следующих постов, а пока вернемся к герою нашего рассказа. Ловкий директор Павел Бартковский, которому доверял владелец и основатель компании ООО «Химпроект», решил стать, как писал один иностранный классик, «царицей морскою», а проще говоря, отжать у своего шефа всех его ключевых клиентов.

В качестве первого шага по реализации этого нехитрого плана, Павел Бартковский, который имел доступ к печатям и остальной конфиденциальной информации, переоформил корпоративные номера телефонов на свою новую ООО и переманил на свою сторону нескольких ключевых менеджеров. Далее оставалось лишь разослать своим основным клиентам письма, в которых говорилось о том, что фирма теперь называется. Зачем основывать что-то свое с нуля, раскручивать новую компанию, рисковать, если можно просто украсть готовый налаженный бизнес у человека, который тебе доверял. Именно так начинался нечистый путь Павла Бартковского на рынке очистителей.

Приёмами ведения бизнеса, наращивания продаж и развития «УкрХимТеха» с первых дней и до сегодняшнего дня была и остаётся тотальная коррупция среди лиц, принимающих решения. В частности, когда речь идёт о мясокомбинатах, это, как правило, ветеринарные врачи. Поэтому любому владельцу мясоперерабатывающего бизнеса можно было бы посоветовать проверить, а не протягивает ли какая-нибудь крыса этого поставщика продукции сомнительного качества на ваше производство.

Менеджеры «Украинских Химических Технологий» не просто не скрывают факт недобросовестной конкуренции и использования коррупционных методов влияния, а даже гордятся этим. Услышать от клерков Павла Бартковского хвастовство такого плана можно, в том числе и на профессиональных конференциях перед аудиторией, которая состоит больше чем из сотни человек. Легкие деньги, похоже, полностью затмили здравый смысл и остатки совести у «УкрХимТех»-овцев.

«Вычислить» приспешников Павла Бартковского, кстати, абсолютно не составляет проблемы. Достаточно простейшего сравнения закупочных цен одного и того же продукта между несколькими мясоперерабатывающими предприятиями, которые имеют приблизительно одинаковые объемы производства.

Существенная разница в цене и есть той самой коррупционной рентой, или проще говоря — «откатом», который платит Павел Бартковский в карманы недобросовестных лиц, принимающих решения.

Коррумпированные же сотрудники пищеперерабатывающих производств, в свою очередь, благодарят Павла Бартковского тем, что ни при каких условиях не допускают на свои предприятия других производителей моющих средств, даже когда те предлагают более низкие цены".

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