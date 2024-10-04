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Новости > Байден не верит в большую войну на Ближнем Востоке

Байден не верит в большую войну на Ближнем Востоке

Агата Кловская
04.10.24 14:47
116
Байден не верит в большую войну на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в перерастание обострения на Ближнем Востоке на большую войну в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Заявление прозвучало на фоне операций Израиля против ХАМАС в Секторе Газа, а также против Хезболлы в Ливане, на фоне обострения напряженности с Ираном.

«Насколько вы уверены, что дождя не будет? Слушайте, я не верю, что будет полная война», — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов о возможности избегания масштабного конфликта.

Американский президент подчеркнул, что ситуация требует больших усилий для деэскалации, однако выразил уверенность в том, что тотальной войны можно избежать.

«Мы уже помогли Израилю. Мы собираемся защищать Израиль», — заявил Байден.

Напомним, Израиль ополчился против генсека ООН.

Тэги: Израиль, война, Ближний Восток, Джо Байден

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