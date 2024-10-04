Байден не верит в большую войну на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что не верит в перерастание обострения на Ближнем Востоке на большую войну в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Заявление прозвучало на фоне операций Израиля против ХАМАС в Секторе Газа, а также против Хезболлы в Ливане, на фоне обострения напряженности с Ираном.

«Насколько вы уверены, что дождя не будет? Слушайте, я не верю, что будет полная война», — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов о возможности избегания масштабного конфликта.

Американский президент подчеркнул, что ситуация требует больших усилий для деэскалации, однако выразил уверенность в том, что тотальной войны можно избежать.

«Мы уже помогли Израилю. Мы собираемся защищать Израиль», — заявил Байден.

Напомним, Израиль ополчился против генсека ООН.