Украина снова стоит перед угрозой геноцида, — ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своей резолюции по случаю 90-й годовщины Голодомора в Украине заявила об угрозе нового геноцида из-за агрессии со стороны России. Об этом сообщает сайт ПАСЕ.

Ассамблея обнародовала пресс-релиз, в котором указывается, что «девяносто лет после Голодомора, сталинского геноцида путем искусственного голода, приведшего к смерти миллионов украинцев в 1932-33 годах, Украина снова стоит перед угрозой геноцида».

Так, ПАСЕ в своем заявлении призвала все правительства помочь народу Украины «бороться с продолжающимся геноцидным нападением на их нацию».

Соответствующий доклад парламентария-представителя Германии Кнута Абрахама был единогласно одобрен во время представления 3 октября в Ассамблее, и одобрения резолюции.

В ПАСЕ отметили, что в контексте российской полномасштабной захватнической войны есть свидетельство о стремлении «отвергнуть само право украинского народа на существование как независимого государства».

Так, парламентарии указали, что доказательства этой «новой угрозы геноцида» являются, в частности:

— массовые убийства в Буче и Ирпене Киевской области;

— применение войсками РФ мощного вооружения в густонаселенных районах;

— целенаправленные удары по объектам гражданской инфраструктуры;

— «фильтрация» и пытки украинцев;

— системное уничтожение духовного и культурного наследия украинского народа;

— использование пищи «как оружия и принудительная депортация десятков тысяч детей».

В заявлении ПАСЕ содержится призыв ко всем странам-членам Совета Европы, наблюдателям и партнерам «использовать все имеющиеся у них инструменты, включая Конвенцию о геноциде, чтобы предотвратить любые дальнейшие акты геноцида против украинского народа как национальной группы».

В резолюции также предлагается прокурору Международного уголовного суда «рассмотреть возможность проверки сообщенных обвинений в геноциде против украинского народа».

Напомним, ПАСЕ признала Россию террористическим режимом.