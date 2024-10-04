Качество воздуха в Киеве снова ухудшилось

В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. Об этом сообщила пресс-служба КГГА в пятницу, 4 октября.
Во всех районах столицы кроме Голосеевского фиксируется повышенный индекс качества воздуха.
На киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:
— проспект Европейского Союза, 64-Г — общий индекс качества воздуха — 83 (высокий уровень загрязненности)
— ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха — 86 (высокий уровень);
— ул. Туровская, 28 — индекс качества 78 (высокий уровень загрязненности);
— проспект Берестейский, 97 — индекс качества 77 (высокий уровень загрязненности);
— ул. Китаевская, 22 — индекс качества 55 (средний уровень загрязненности);
— ул. Харьковское шоссе, 7/1 — индекс качества 79 (высокий уровень);
— ул. Архитектора Вербицкого, 26 — индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).
При высоком уровне загрязненности медики советуют:
— не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;
— отказаться от физической активности на открытом воздухе;
— пить много воды.
Напомним, Киев возглавил антирейтинг по уровню загрязненности воздуха.