Тайсон Фьюри снова принялся угрожать Александру Усику и его команде в соцсети

Тайсон Фьюри обратился к чемпиону WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александру Усику, его промоутеру Александру Красюку и менеджеру Эгису Климасу.

Как это часто бывает в последнее время, обращение бывшего чемпиона мира к украинцу и его команде было провокационным, вызывающим.

«Шанс у тебя был, но ты не смог довести свое дело до конца. Без балды я тебе это говорю. Смотри, как бы тебе на себе не пришлось почувствовать все, чем я грожу тебе. Я сделаю невозможным положение этого Усика, этого Климаса, этого Красюка. Ну а если и ты вместе с Усиком, то заодно и твое. Цыганский король следует за тобой. 21 декабря я выступлю против всего мира — Ваш будущий трехкратный чемпион в супертяжелом весе», — написал Фьюри.

Напомним, Фьюри пригрозил Усику перед реваншем.