Россия перешла «красную линию», — Рютте

Украина имеет безусловное право на самозащиту, в том числе и дальнобойное оружие. При этом Россия перешла «красную линию». Об этом сказал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 3 октября.

По его словам, международное право не заканчивается на границе Украины с Россией.

«Россия ведет свою незаконную войну, и это означает, что нацеливание на российские истребители и ракеты до того, как они будут использованы против гражданской инфраструктуры Украины, может помочь спасти жизнь. Единственная страна здесь, которая перешла „красную линию“, это не Украина, это Россия, начав эту войну», — заявил он.

Рютте подчеркнул, что каждый западный союзник сам определяет свою поддержку Украины.

«И я знаю, что некоторые из этих обсуждений продолжаются. Но, в конце концов, не НАТО, а каждый союзник должен решать, какие ограничения есть на оружие, которое они поставляют Украине», — подчеркнул он.

Напомним, Рютте заявил, что Украина близка к НАТО, как никогда раньше.