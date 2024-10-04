Еврокомиссия подает на Венгрию в суд. Названа причина

Европейская комиссия решила подать иск против Венгрии в Суд ЕС. Она считает, что закон страны о «защите суверенитета» нарушает право Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«Этот национальный закон учреждает „Офис по защите суверенитета“, задачей которого является расследование деятельности, которая, мол, осуществляется в интересах другого государства или иностранных учреждения, организации или физического лица, которые, как предполагается, причастны к нарушению суверенитета Венгрии», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

Как отмечается, ограничения, предусмотренные этим национальным законодательством Венгрии, касаются также организаций, осуществляющих деятельность по зарубежному финансированию и, как предполагается, могут влиять на результаты выборов или на волеизъявление избирателей.

В феврале 2024 года комиссия направила Венгрии письмо с официальным уведомлением о своих беспокойствах.

Признав ответ Венгрии неудовлетворительным, в мае 2024 года комиссия направила обоснованный вывод, в котором повторила жалобы о нарушении этим законом законодательства ЕС.

В ответ на этот аргументированный вывод Венгрия заявила, что закон о «защите суверенитета» не нарушает права ЕС, и что высказанные беспокойства необоснованны.

После тщательной оценки ответа венгерских властей комиссия считает, что большинство выявленных жалоб остаются без ответа.

Отмечается, что эти жалобы касаются нескольких фундаментальных прав, закрепленных в Хартии основных прав ЕС: права на уважение частной и семейной жизни, свободы выражения мнений и информации, свободы объединений, права на адвокатскую тайну, а также предусматривающая право презумпции невиновности не свидетельствовать против себя.

Комиссия также считает, что закон нарушает несколько фундаментальных свобод внутреннего рынка, Директиву об электронной коммерции, Директиву об услугах и законодательство ЕС о защите данных.

Напомним, в ЕС отреагировали на решение Венгрии упростить въезд для россиян.