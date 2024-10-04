Зеленский назвал одну из главных причин дефицита безопасности в небе Украины

Одна из главных причин дефицита безопасности в украинском небе — дефицит решений стран НАТО о совместной защите. Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Не менее важно перед зимой сейчас ПВО для Украины, и также — настоящий прогресс для совместного сбивания российских ракет и дронов. Мы видим, что одной из главных причин дефицита безопасности в небе Украины, и в частности рядом с границами НАТО — наших соседей, — есть дефицит решений о совместной работе, о совместной защите», — сказал Зеленский.

По его словам, то, что работает в небе Ближнего Востока и помогает обороне Израиля, «может работать и в небе нашей части Европы — в Украине, так же помогая спасать жизни».

«Есть специальные технические решения, есть вполне действенная тактика. Сегодня мы говорили, в том числе и об этом с Марком Рютте (новым генсеком НАТО). Мы будем и дальше убеждать всех партнеров в том, что нужно внедрить — что нужно для результативной защиты неба», — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина может производить 4 миллиона дронов в год.