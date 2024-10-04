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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Украине резко выросло количество случаев домашнего насилия

В Украине резко выросло количество случаев домашнего насилия

Агата Кловская
04.10.24 10:35
99
В Украине резко выросло количество случаев домашнего насилия

Количество зарегистрированных случаев домашнего насилия в Украине выросло почти на 80% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила начальник отдела противодействия домашнему насилию Офиса генерального прокурора Ирина Шурхно в эфире телемарафона.

По ее словам, на сегодняшний день зарегистрировано 8185 уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, пострадали более 5000 человек, среди которых большинство — женщины и дети.

Правоохранители работают с государственными службами и общественными организациями, чтобы предоставить пострадавшим комплексную помощь: медицинскую, психологическую и юридическую, а также возможность временного убежища.

Однако часто те, кто страдает от домашнего насилия, сами игнорируют серьезность ситуации. Многие пострадавшие продолжают жить с обидчиком и не обращаются за помощью, поскольку считают насилие проблемой личного характера. Однако сокрытие таких случаев может привести к более серьезным последствиям.

Напомним, в 2020 году за домашнее насилие в Украине осудили 921 человека, тогда как в 2019-м — 225.

Тэги: общество, домашнее насилие, новости Украины

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