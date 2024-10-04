Румыния передала Украине систему Patriot

Румыния уже передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на представителя минобороны Румынии.

«Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину», — заявил в комментарии спикер минобороны Румынии Константин Спину.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X выразил благодарность всем странам, помогающим с предоставлением систем ПВО.

«Особая благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности — мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив шахеды и ракеты», — написал глава государства.

Напомним, Румыния подарила Украине систему Patriot.