МВФ прогнозирует дефицит финансирования в Украине

Директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак заявила, что оценки прогноза Международного валютного фонда по дефициту государственного финансирования в Украине на следующий год сохраняются на уровне до $26 млрд, но по результатам последнего пересмотра программы EFF этот показатель может измениться. Об этом сообщает Укринформ.

«В ходе четвертого пересмотра (по программе EFF) дефицит финансирования Украины на 2025 год прогнозировался на уровне почти $26 млрд», — отметила представитель Фонда.

По ее словам, этот прогноз будет обновлен по результатам пятого пересмотра, над этим сейчас продолжается работа в Фонде.

Козак добавила, что заседание исполнительного совета МВФ по выделению следующего транша для Украины в рамках программы расширенного финансирования ожидается к годовому собранию МВФ и Всемирного банка, запланированному на 21 — 26 октября.

Напомним, правительство прогнозирует замедление роста экономики.