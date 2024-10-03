Сегодня, 3 октября, Украину накрыла мощная магнитная буря, которая продлится три дня. Об этом сообщает Meteoagent.
В четверг ожидается магнитная буря в пять баллов, а в следующие два дня она усилится до семи.
Магнитная буря такого масштаба может оказать значительное влияние на электромагнитные системы, вызвать сбои в работе спутников и электрических сетей. Кроме того, она может повлиять на здоровье людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения магнитного поля Земли.
В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:
— подавленное настроение и раздражительность;
— повышение или понижение артериального давления;
— нарушение сна;
— боль в суставах;
— апатия или тревога;
— головная боль и головокружение;
— обострение хронических заболеваний.
Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь:
— правильно питаться и заниматься физической активностью;
— больше отдыхать и высыпаться;
— пить больше воды или травяного чая;
— не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
— добавить больше зелени и сезонных овощей;
— избегать стресса и тревожных событий;
— добавить контрастный душ перед сном в свое ежедневное расписание;
— проверить домашнюю аптечку на наличие необходимого лекарства.
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