Сегодня, 3 октября, Украину накрыла мощная магнитная буря, которая продлится три дня. Об этом сообщает Meteoagent.

В четверг ожидается магнитная буря в пять баллов, а в следующие два дня она усилится до семи.

Магнитная буря такого масштаба может оказать значительное влияние на электромагнитные системы, вызвать сбои в работе спутников и электрических сетей. Кроме того, она может повлиять на здоровье людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения магнитного поля Земли.

В период магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

— подавленное настроение и раздражительность;

— повышение или понижение артериального давления;

— нарушение сна;

— боль в суставах;

— апатия или тревога;

— головная боль и головокружение;

— обострение хронических заболеваний.

Что делать для лучшего самочувствия во время магнитных бурь:

— правильно питаться и заниматься физической активностью;

— больше отдыхать и высыпаться;

— пить больше воды или травяного чая;

— не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;

— добавить больше зелени и сезонных овощей;

— избегать стресса и тревожных событий;

— добавить контрастный душ перед сном в свое ежедневное расписание;

— проверить домашнюю аптечку на наличие необходимого лекарства.

Напомним, в Киеве ухудшилось качество воздуха — названы причины.