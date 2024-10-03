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Новости > Итальянцы узнали о дельфинах кое-что милое

Итальянцы узнали о дельфинах кое-что милое

Агата Кловская
03.10.24 15:55
111
Итальянцы узнали о дельфинах кое-что милое

Эксперты из Пизанского университета в Италии узнали кое-что милое о дельфинах. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что дельфины-афалины (Tursiops truncates) улыбаются друг другу во время игр.

Желая узнать, как эти морские животные передают игривое настроение с помощью эмоций, ученые записывали поведение содержащихся в неволе афалин, когда те играли друг с другом и тренерами людьми.

В итоге оказалось, дельфины используют выражение открытой пасти при игровом взаимодействии с сородичами.

Поясняется, что такое действие идентифицировали как аналог улыбки.

При этом оказалось, что афалины не улыбаются человеку, равно как и во время самостоятельной игры.

Специалисты во время опыта получили данные о 1 288 случаях эмоции улыбки дельфинов: из них 92% произошли во время игр животных друг с другом.

Эволюционный биолог Элизабетта Палаги рассказала: «Мы увидели наличие у дельфинов-афалин особой лицевой демонстрации – открытого рта, и показали, что дельфины также способны копировать выражение морды своих сородичей».

Добавляется, что итальянцы не записывали акустические сигналы дельфинов во время игр.

Резюмируется, что в будущих экспериментах необходимо изучить возможную роль вокализации и тактильных сигналов во время игрового взаимодействия.

Ранее мы писали, что дельфин-сексманьяк терроризирует японские пляжи.

Тэги: ученые, мир, наука, дельфин

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