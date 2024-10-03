Американцы рассказали, какими были самые первые кошки

Эксперты из Гарвардского университета в США узнали о древних кошках кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты проанализировали эволюцию расцветки глаз семейства кошачьих вплоть до их общего предка, жившего более тридцати миллионов лет назад.

Сообщается, что современные большие и малые кошки обладают обширной палитрой радужки глаз. Так, у гепардов золотистые глаза, у снежных барсов голубые, а у леопардов зеленого оттенка.

Во время опыта ученые идентифицировали и классифицировали различные цвета глаз в 52 таксонах кошачьих, после чего приступили к реконструкции оттенков глаз предка животного.

В итоге выяснилось, что ранние, докошачьи линии (предки кошачьих и их ближайшие родственники, линзанги) имели только карие глаза. Но после того, как вид линзангов отделился, сероглазые кошки появились наряду с кареглазыми.

Отмечается: «Скорее всего, это произошло из-за генетической мутации, которая резко уменьшила содержание пигмента в глазах».

Добавляется, что задающий окраску пигмент меланин может иметь две формы – коричневый эумеланин и желтый феомеланин.

Информируется, что для того, чтобы перейти от карего глаза к серому, потребуется уменьшение эумеланина.

Говорится, что такое уменьшение приведет к тому, что глаз будет не полностью карим и не полностью серым, а коричневато-серым, что и обнаружили исследователи.

После этого сероглазые кошки проложили путь к всплеску зеленых, желтых и синих оттенков, создав связующее звено между карими глазами и новыми цветами.

Стоит отметить, что американцы не выявили значимых корреляций между режимом активности, зоогеографическим регионом, средой обитания и однородностью цвета глаз, что оставляет открытым вопрос об адаптивном преимуществе наличия разного цвета глаз.

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