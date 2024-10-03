Пандемия коронавируса повлияла даже… на Луну

Эксперты из Лаборатории физических исследований в Ахмедабаде (Индия) выяснили о пандемии коронавируса кое-что очень неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что во время нее снизилась температура Луны.

В работе сказано: «Луна, возможно, испытала на себе эффект карантина из-за COVID-19, который визуализируется как аномальное снижение температуры поверхности Луны в ночное время в течение этого периода».

Добавляется, что причиной такого явления могло стать снижение уровня излучаемой Землей радиации из-за сокращения человеческой деятельности во время локдауна на всей планете.

Ранее шведы выявили новую пользу вакцинации против коронавируса.