Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 3 октября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 656 710 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 893 танка, 17 596 боевых бронированных машин, 18 906 артиллерийских систем, 1 204 РСЗО, 964 средства ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 16 393 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 613 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 25 750 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 330 единиц специальной техники.

Ранее Карлсон заявил, что США и Россия могут уничтожить весь мир.