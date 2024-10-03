ЕС хочет отправить «военных советников» в Украину, Венгрия против, — Сийярто

Европейский Союз рассматривает возможность отправки военных советников в Украину, но Венгрия выступает категорически против. Об этом в видеообращении сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По его словам, ЕС намерен не только продлить еще на два года свою миссию военной помощи Украине, но также якобы хочет прислать своих военных советников. Они якобы должны помочь в реализации учебных программ.

По мнению Сийярто, отправка советников в Украину является «опасным предложением». Также он сообщил, что Венгрия уже официально предупредила ЕС в своем нежелании поддерживать эту идею.

«Мы точно не поддержим, мы не отдадим свой голос за это, война должна закончиться [...] Мы не поддерживаем ни одну инициативу, которая увеличивает риск эскалации войны, поэтому мы сказали ей нет», — заявил Сийярто.

Напоним, экс-министр обороны Британии Бен Уоллес призвал отправить войска в Украину.