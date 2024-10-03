Лекарства в Украине будут иметь дополнительную защиту от фальсификации

Украина переходит на стандарты Евросоюза для борьбы с фальсификатом и обеспечения граждан качественными лекарственными препаратами.

В частности, как отметили в Министерстве здравоохранения (Минздраве), принято решение о создании и функционировании национальной системы верификации лекарств с 2D-кодированием. «Оно обязывает производителей наносить средства безопасности на упаковку лекарственного средства», — говорится в сообщении Минздрава.

В Министерстве объяснили, как это будет работать. «Производители будут обязаны маркировать упаковку лекарств кодом с уникальным идентификатором. Перед предоставлением потребителю лекарственные средства будут проверять на подлинность — она будет устанавливаться системой сквозной проверки с проверкой на уровне дистрибьюторов», — детализировали в Минздраве.

Далее в аптеках лекарственное средство будут сканировать и проверять, соответствует ли информация на уникальном верификаторе той, которая внесена производителем в централизованное хранилище данных. Если данные будут совпадать, то код на упаковке будет деактивироваться и лекарственное средство продадут пациенту.

«Если информация не будет совпадать — система выдаст предупреждение и определит это как чрезвычайный случай. Тогда такие лекарства не будут выдавать потребителю, а их проверкой займутся компетентные органы», — добавили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что добровольно маркировать упаковку лекарств кодом с уникальным идентификатором можно будет начать с 1 января 2026 года, обязательно — с 1 января 2028 года.

Напомним, украинцев призвали приходить в аптеки с телефоном.