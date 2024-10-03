Марадоне построят мавзолей в столице Аргентины

Диего Марадона заслуживает особого отличия и его останки следует переместить в мавзолей для чествования. Так решили дети одного из величайших футболистов 20 века.

С такой инициативой они обратились в суд, и, как сообщает Clarin, Фемида удовлетворила их просьбу.

Мавзолей Марадоны появится в одном из самых престижных районов аргентинской столицы Пуэрто-Мадеро — недалеко от президентского дворца. Ожидается, что здание окончательно построят и сдадут в эксплуатацию уже в следующем году.

Напомним, легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер от острой сердечной недостаточности 25 ноября 2020 года. Незадолго до этого ему исполнилось 60 лет.