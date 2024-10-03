Карлсон заявил, что США и Россия могут уничтожить весь мир

Поддерживающий кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа журналист Такер Карлсон сделал очередное одиозное заявление. Его слова цитирует издание American Conservative.

Он предостерег от развязывания ядерной войны между США и Россией.

Было сказано: «Я правда боюсь, что это запустит цепную реакцию, которая уничтожит весь мир. Через год никого не останется в живых, если мы и дальше продолжим втягиваться в более масштабную войну с Россией».

Кроме этого, Такер Карлсон подверг критике Демократическую партию.

Журналист заявил: «Все эти люди говорят нам, что Иран, Россия, Северная Корея это главные угрозы нашей национальной безопасности, и я просто не верю в это. Сейчас на самом деле кажется, что главные угрозы нашей национальной безопасности это Демократическая партия и сами органы национальной безопасности».

Ранее Карлсон заявил, что добро на задержание Дурова дал Байден.