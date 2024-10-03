Дуров признался, что таки сливает данные пользователей Telegram властям

Владелец мессенджер Telegram Павел Дуров сделал громкое заявление. Бизнесмен признал тот факт, что сливает данные пользователей властям.

Он поведал: «С 2018-го года Telegram может раскрывать IP-адреса/номера телефонов преступников властям в соответствии с нашей политикой конфиденциальности в большинстве стран».

Добавляется: «Этот процесс был налажен задолго до прошлой недели».

Ранее Telegram обновил свою политику конфиденциальности, и IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.

Павел Дуров пояснил, что каждый раз, когда Telegram получал правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, он проверял его и раскрывал IP-адреса и номера телефонов опасных преступников.

Информируется, что в Европе в третьем квартале наблюдался рост числа таких запросов: «Он был вызван тем, что все больше органов власти ЕС стали использовать для своих запросов правильную линию связи, предусмотренную законом ЕС о DSA».

Резюмируется, что на прошлой неделе Telegram упорядочил и унифицировал политику конфиденциальности для разных стран, но основные принципы мессенджера не изменились.

Ранее у Путина назвали Дурова гражданином России.