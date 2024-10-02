Нефть дорожает после атаки Ирана на Израиль

Мировые цены на нефть второй день подряд существенно дорожают на фоне геополитических рисков на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют результаты торгов в среду, 2 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на сорт нефти Brent выросли на лондонской бирже ICE Futures на $1,96 (2,66%), до $75,52 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на марку нефти WTI поднялись на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,00 (2,86%), до $71,83 за баррель.

Как пишут западные агентства, цены на нефть реагируют на эскалацию напряженности Ближнего Востока. Есть опасения, что региональный конфликт может усилиться и привести к перебоям в добыче нефти, после того как Иран нанес самый большой в своей истории ракетный удар по Израилю вечером 1 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку «большой ошибкой» и пообещал, что Иран заплатит за нее.

А сегодня СМИ сообщили, что Израиль в течение нескольких дней нанесет существенный удар по Ирану, который может быть направлен на объекты нефтедобычи и другие стратегические объекты.

Напомним, президент Израиля уверяет, что его страна не хочет войны с Ливаном.