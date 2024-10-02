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Новости > Украина может производить 4 миллиона дронов в год, — Зеленский

Украина может производить 4 миллиона дронов в год, — Зеленский

Александр Панько
02.10.24 15:15
56
Украина может производить 4 миллиона дронов в год, — Зеленский

Украина способна производить 4 миллиона дронов каждый год. Уже законтрактовано 1,5 миллиона беспилотников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на втором Международном форуме оборонных индустрий.

«Общее количество дронов, которые мы сейчас в Украине способны производить каждый год, — 4 миллиона. И уже более чем 1,5 миллиона законтрактовано», — подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что украинские защитники уже применяют новый класс украинского оружия — дальнобойную ракету-дрон «Паляниця». Также ВСУ используют и другие дальнобойные дроны и морские дроны.

По словам главы государства, новая украинская баллистическая ракета успешно прошла летные испытания.

У Украины также есть «Нептуны», она производит по меньшей мере 15 САУ «Богдана» ежемесячно.

Напомним, Умеров анонсировал большую ракетную программу Украины.

Тэги: производство, Владимир Зеленский, дроны

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