Две трети пленных сообщили о сексуальном насилии в России

Более двух третей военнослужащих, освобожденных из российского плена, сообщили о сексуальном насилии в отношении них. Об этом заявила глава миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине Даниэль Белл на брифинге по ситуации с правами человека в Украине за период с 1 июня по 31 августа 2024 года.

«Военнопленные описывали жестокие избиения, поражения электрическим током, удушение, электрошок, длительные стрессовые позы, лишение сна, укусы собак, имитацию казни, сенсорную депривацию, угрозы, унижающее достоинство поведение, 68% сообщили о сексуальном насилии», — рассказала чиновница.

Она заявила, что были опрошены 174 украинских военнопленных, в том числе пять медиков.

«С марта прошлого года почти каждый из них предоставил достоверные и надежные подробные отчеты о пытках или жестоком обращении», — рассказала глава миссии ООН.

В то же время, она отметила, что характер злоупотреблений указывал на осведомленность руководителей учреждений, где содержались военнопленные.

«Российские общественные деятели открыто призывали к бесчеловечному обращению и казни украинских военнопленных, часто используя дегуманизирующий язык в публичных формах и государственных СМИ», — отметила Белл.

Напомним, оккупанты расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении. Это самый массовый случай казни.