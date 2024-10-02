Швейцарцы поведали, как нужно разговаривать с собаками

Эксперты из Женевского университета в Швейцарии поведали о том, как следует разговаривать с собаками. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты проанализировали, как эти животные воспринимают и реагируют на звуки человеческого голоса.

В ходе опыта была изучена речь 27 человек, говорящих на пяти языках с другими людьми, а также 22 человек, которые обращаются на этих же языках к собакам.

Были также оценены вокализации 30 собак.

Ученые в ходе эксперимента использовали электроэнцефалографию для изучения реакции мозга на речь как собак, так и человека.

В итоге было установлено, что речь человека вдвое быстрее темпа, с которым собаки издают звуки для общения.

Добавляется, что люди произносят около четырех слогов в секунду, а животные лают, рычат и скулят со скоростью около двух вокализаций в секунду.

Информируется при этом, что сигналы электроэнцефалографии людей и собак показали, что нейронные реакции собак на речь сосредоточены на дельта-ритмах, в то время как человеческие реакции на речь сосредоточены на более быстрых тета-ритмах.

Резюмируется, что у людей и собак разные системы обработки голоса, и что замедление нашей речи при разговоре с домашними животными могло в конечном итоге помочь нам лучше общаться с ними.

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