В Киеве измерили уровень загрязнения воздуха и радиации

Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА поведал о том, как обстоит ситуация с загрязнением воздуха и радиацией в украинской столице. Появились официальные данные на среду, 2 октября.

Чиновники говорят о том, что уровень загрязненности воздуха в городе по состоянию на сегодняшнее утро низкий, а радиационный фон находится в норме.

Информируется, что на семи стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха в Киеве общий индекс качества воздуха – от 25 (очень низкий уровень загрязненности) до 57 (средний уровень загрязненности).

Добавляется, что на пяти пунктах фиксируется низкий уровень загрязненности воздуха.

Ранее мы писали, что сентябрь в Киеве стал самым теплым с 1881 года.