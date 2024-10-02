Правительство назвало нынешнюю численность населения Украины

Правительство провело оценку ученых числа населения Украины. Данные приводятся на прошлый июль.

Так, сообщается, что на подконтрольных Киеву территориях проживает 31,1 миллиона человек.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Стратегию демографического развития Украины на период до 2040-го года, утвержденную распоряжением Кабинета министров от 30 сентября 2024-го года №922-р.

Приводятся данные Госстата, согласно которым численность населения нашей страны на дату проведения Всеукраинской переписи населения (5 декабря 2001-го года) составляла 48,5 миллиона человек.

Добавляется, что, по оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, численность населения Украины составляла: на 1 января 2022-го года – 42 миллиона человек, на июль 2024-го года – 35,8 миллиона человек, в том числе на территориях, на которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, – 31,1 миллиона человек.

Сказано: «Как отмечается в стратегии, с учетом вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий, численность населения Украины, по оценке Института демографии, может сократиться».

Дается такой прогноз: до 2041-го года – до 28,9 миллионов человек, до 2051-го года – до 25,2 миллионов человек.

Резюмируется: «Прогнозирование численности населения усложняется из-за отсутствия необходимых статистических данных, в частности из-за невозможности учета демографических показателей на временно оккупированных территориях, многовариантности сценариев военных событий».

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