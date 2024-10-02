Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 655 560 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 2 октября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 655 560 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 887 танков, 17 579 боевых бронированных машин, 18 869 артиллерийских систем, 1 204 РСЗО, 963 средства ПВО, 369 самолетов, 328 вертолетов, 16 348 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 613 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 25 692 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 318 единиц специальной техники.

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