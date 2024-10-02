Оккупанты расстреляли 16 украинских пленных на Покровском направлении. Это самый массовый случай казни

Российские оккупанты расстреляли сразу 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Это самый массовый случай казни с начала войны. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram и уполономоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

В Офисе генпрокурора обратили внимание, что сегодня, 1 октября, в сети появилась информация о возможном расстреле 16 украинских военных российскими оккупантами. По неподтвержденным данным, военное преступление россиян произошло в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

«На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение», — отмечают правоохранители.

После этого оккупанты добили впритык тех раненых, которые подавали признаки жизни.

Такие действия нарушают Женевские конвенции и квалифицируются как тяжелое международное преступление.

«Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта. И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных — не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства», — отметил генпрокурор Андрей Костин.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, которое соединено с умышленным убийством.

Сейчас правоохранители проверяют опубликованное видео. Также начаты следственные и розыскные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств преступления.

В свою очередь Лубинец отметил, что уже направил письма в ООН и Международный комитет Красного креста по поводу такого преступления россиян.

«Системность преступлений над украинскими военнопленными должна быть прекращена, а те, кто это совершал — понести ответственность», — добавил он.

Напомним, россияне оккупировали Угледар.