В Африке зафиксирована вспышка смертельного вируса

В Руанде (Африка) зафиксирована вспышка вируса Марбург, который вызывает рвоту и кровотечение, уже погибло 9 человек.

«По данным министерства здравоохранения, в Руанде зафиксировано девять смертей в результате первой вспышки вируса Марбург и подтверждено, что 18 пациентов находятся в изоляции», — пишет Bloomberg.

Как отмечается, большинство погибших — работники здравоохранения из отделения интенсивной терапии в столице Кигали. Для того, чтобы остановить распространение вируса, власти Руанды ограничили до полусотни количество людей, которые могут участвовать в похоронах.

В Руанде (Африка) зафиксирована вспышка вируса Марбург, который вызывает рвоту и кровотечение, уже погибло 9 человек.

«По данным министерства здравоохранения, в Руанде зафиксировано девять смертей в результате первой вспышки вируса Марбург и подтверждено, что 18 пациентов находятся в изоляции», — пишет Bloomberg.

Как отмечается, большинство погибших — работники здравоохранения из отделения интенсивной терапии в столице Кигали. Для того, чтобы остановить распространение вируса, власти Руанды ограничили до полусотни количество людей, которые могут участвовать в похоронах.

Напомним, смертельный вирус Nipah атаковал Индию.