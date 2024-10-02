Шольц планирует впервые за два года позвонить Путину, — СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует впервые практически за два года провести телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявило издание Die Zeit со ссылкой на правительственные круги.

Источники утверждают, что сейчас рассматривается возможность телефонного разговора накануне встречи G20 в Бразилии в ноябре, но просьба о разговоре со стороны Берлина пока не поступала.

Шольц станет первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, которое возобновит прямой контакт с Путиным, если ему это удастся, уверяют СМИ.

Последний телефонный разговор между Шольцем и Путиным состоялся в декабре 2022 года.

Издание напомнило, что президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также последний раз говорили непосредственно с Путиным в 2022 году.

Напомним, Шольц заявил о важнейшем послании Путину.