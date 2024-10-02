До конца года в Украине изготовят 1,5 млн дронов, — Шмыгаль

До конца 2024 года в Украине планируют изготовить 1,5 млн дронов. Также правительство запустило экспериментальный проект по сертификации школ операторов беспилотников. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

«Ежедневно работаем с партнерами по увеличению поставок оружия и работаем над развитием собственного ОПК. В 2023 году производство оружия выросло втрое: каждый второй боеприпас в зоне боевых действий — украинский. До конца года изготовим 1,5 млн дронов. Не только выпускаем беспилотники, а и готовим кадры для управления ими», — сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что с сегодняшнего дня правительство предоставляет старт экспериментальному проекту по сертификации школ операторов БПЛА.

«Устанавливаем четкие требования для этих школ и унифицируем учебный процесс. Ученым операторам дронов будет проще получить соответствующую военно-учетную специальность», — добавил премьер.

По его словам, Кабмин утвердил порядок реализации экспериментального проекта по созданию сертифицированных школ операторов БПЛА и беспилотных авиационных комплексов.

Глава правительства также подчеркнул, что сфера безопасности и обороны была приоритетом в государственном бюджете 2024 года. По его словам, за восемь месяцев более 57% расходов общего фонда пошли на оборонные нужды.

В следующем году правительство предусмотрело на эту отрасль 2,2 триллиона гривен, что составляет 26% ВВП.

Напомним, Украина разрабатывает дроны-перехватчики для борьбы с российским преимуществом в воздухе.