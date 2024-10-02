Буданов рассказал Зеленскому о планах оккупантов до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 октября, заслушал доклад руководителя Главного управления разведки Мінобороны Кирилла Буданова. В частности, речь шла о намерениях российских войск до конца 2024 года. Об этом сообщает Telegram главы государства.

«Доклад начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Все, что видит военная разведка по поводу намерений российских войск до конца текущего года, и наш ответ на них», — написал Зеленский.

Деталей разговора с Будановым президент не раскрыл.

Напомним, Сырский определил ключевые задачи ВСУ на октябрь.