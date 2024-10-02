«Укрэнерго» озвучило прогноз по отключениям 2 октября

В Украине в среду не будут выключать свет по стабилизационным графикам. Однако украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«Завтра, в среду, меры по ограничению потребления не планируются», — говорится в сообщении.

В то же время, украинцев просят максимально перенести потребление на период активной работы СЭС.

«Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 16:00», — добавили в компании.

Напомним, Украина имеет краткосрочный план, чтобы пережить эту зиму.